Ascolti tv, Milan a pezzi col Borussia Dortmund ma Chukwueze fa gol-Auditel

Ascolti tv, Milan a pezzi col Borussia Dortmund ma Chukwueze fa gol (anche) con l'Auditel

Turno di Champions League maledetto per il Milan: 1-3 contro il Borussia Dortmund (solo un lampo di Chukwueze nella notte rossonera di San Siro) ed eliminazione quasi certa nei gironi.

Per qualificarsi agli ottavi di finale, la squadra allenata da Stefano Pioli dovrebbe vincere nell'ultima partita sul campo del Newcastle e sperare che il Borussia Dortmund sconfitta il Psg. Una combinazione non semplicissima (tanto più che ai vice-campioni della Bundesliga basta un punto per vincere il gruppo).



Un ko che pesa anche a livello finanziario quello subito dal Milan a San Siro: 90 milioni che sfumerebbero senza passare il turno di Champions, perchè questo significherebbe anche la certezza di non partecipare al Mondiale per Club a 32 squadre che si giocherà nel giugno-luglio 2025 negli Stati Uniti.

Il Milan ha vinto solo sul terreno degli ascolti tv. La partita contro il Borussia Dortmund infatti fa volare Canale 5 a quota 4.372.000 spettatori pari al 21.1% di share. L'ultima puntata della fiction di Rai1 Circeo con Greta Scarano viene battuta dalla Champions League e chiude con 2.350.000 spettatori pari al 13.3% (qui tutti i numeri del prime time con la guerra dei talk show Floris-Berlinguer, le Iene e Boomerissima di Alessia Marcuzzi)