Bono Vox a Napoli, leader degli U2 in tackle: "Sono allergico alla Juventus"

Bono Vox da Mimi alla Ferrovia, la battuta sulla Juventus

Bono Vox in tour a Napoli: il cantante degli U2 sarà di scena sabato al Teatro San Carlo.

In questi giorni sta girando la città e apprezzando le sue bellezze e l'arte culinaria. Durante la sua tappa da Mimì alla Ferrovia, ha pronunciato una frase molto apprezzata dai tifosi del Napoli, che in questi giorni sono in festa per lo splendido scudetto conquistato dalla squadra di Luciano Spalletti.

Bono Vox e la frase "I’m only allergic to Juventus"

Il ristorante Mimì alla Ferroviaha postato la foto con il cantante degli U2, Bono Vox su Instagram: “Dopo Sting un altro mostro sacro della musica internazionale stasera ha fatto tappa da Mimì… Il Re della musica #bonovox @u2 festeggia il suo 63esimo compleanno con la famiglia di Mimí alla ferrovia. Ha degustato tutte le tipicità locali e i piatti della tradizione di Mimì alla ferrovia: treccione di mozzarella di bufala, ricottina con confettura di pomodoro, Peperone ‘mbuttunato, friarielli, scarola con olive e capperi. E poi a seguire spaghetti con vongole veraci e candele alla genovese. E per concludere babà e pastiera napoletana. E quando gli abbiamo chiesto se avesse intolleranze o allergie, ha risposto: “ I’m only allergic to Juventus“! Forza Napoli Sempre!“

Bono Vox a Napoli: "Allergico solo alla Juventus"

