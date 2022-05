Calciomercato Juve: non solo Perisic, è fatta anche per Di Maria

Juve in salsa argentina: addio Dybala, arriva Di Maria

Sarà l'argentino Angel Di Maria a prendere il posto del connazionale Paulo Dybala, che ieri sera - lunedì 16 maggio - ha salutato la Juventus tra le lacrime.

Se "La Joya" dice addio, i bianconeri si preparano ad accogliere "El Fideo", giunto al passo di addio con il Psg. Dopo l'ultima partita di Ligue 1 contro il Metz, in programma sabato prossimo, l'attaccante 34enne chiuderà un capitolo della sua carriera che lo ha visto segnare 91 gol in 294 partite all'ombra della torre Eiffel. Sono invece 24 le reti realizzati con la maglia della nazionale argentina, dove spesso ha duettato proprio con Dybala.

E' ormai certo l'accordo con la Juventus per una stagione, con opzione per la successiva. Di Maria, infatti, nelle scorse settimane ha dichiarato di voler tornare in Argentina per chiudere la propria carriera, ma senza fissare una data precisa.

L'espertissimo ex Manchester United, Real Madrid e Benfica rappresenta un validissimo rinforzo per l'attacco della Juventus, che pure può già contare su due grandi giocatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, quest'ultimo fermato nell'ultima stagione da un brutto infortunio.

