Calciomercato, Retegui? L'attaccante di Italia-Croazia in quota Roma-Napoli

Mateo Retegui al centro dei pensieri del ct azzurro Luciano Spalletti pronto a metterlo titolare nel match tra Italia e Croazia che vale la qualificazione agli ottavi di Euro 2024.

Il centravanti del Genoa, in campo per due spezzoni di gara contro Albania e Spagna, non solo sembra il prescelto per giocare dal primo minuto al posto di Scamacca, ma è anche uno dei profili più seguiti per la sessione estiva del calciomercato.

Per gli esperti di Planetwin365 è probabile la cessione, entro il 30 agosto, data a 2 volte la posta, con in quota un duello Roma-Napoli per l’acquisto.

Su Sisal comanda il club giallorosso, alle prese con un restyling totale nel ruolo di centravanti, in pole a 5, davanti agli uomini di Conte, visti a 6, che pensa proprio a Retegui per la probabile sostituzione di Osimhen (per lui cessione probabile se arriverà un'offerta importante al club partenopeo).

