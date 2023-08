Calciomercato Roma: 2 acquisti fatti. Guerra al Milan per... News giallorosse

Calciomercato Roma: Zapata si complica, sfida al Milan per Broja del Chelsea

Dopo aver chiuso per i centrocampisti Leandro Paredes e Renato Sanches, la Roma punta rinforzare l’attacco. Si continua a lavorare per arrivare a Duvan Zapata dell’Atalanta, ma al momento manca ancora l’accordo con il calciatore e anche con il club bergamasco, che continua a cambiare le condizioni per privarsi del colombiano. La Roma allora si guarda intorno e ha chiesto informazioni al Chelsea per Armando Broja, albanese classe 2001: i giallorossi, secondo quanto riporta Sky Sport, vorrebbero l'attaccante in prestito ma al momento i Blues non aprono a questa formula.

Su Broja c’è anche il Milan che vorrebbe, così come la Roma, il calciatore in prestito e ha ottimi rapporti col club blues (Loftus Cheek e Pulisic affari sull'asse Milano-Londra di questa estate).

Calciomercato Roma, Willian José e Marcos Leonardo. Le trattative giallorosse

Giallorossi che valutano anche Willian José, punta centrale classe 1991 di proprietà del Betis Siviglia, autore nel recupero del gol del decisivo 2-1 nel successo sul Villarreal nell’esordio in Liga la scorsa domenica.

Roma che non abbandona la pista che porta a Marcos Leonardo. L’agente dell’attaccante, Rafaela Pimenta, è in Brasile per sbloccare la situazione. Il Santos ha perso l'ultima partita 4-0 contro il Fortaleza ed è in una situazione molto complicata. Per dare il via libera alla cessione del calciatore, potrebbe essere solamente una questione di tipo economico, con il Santos che potrebbe giocare al rialzo per monetizzare al massimo la cessione del giovane attaccante classe 2003.

Calciomercato Roma, Paredes torna giallorosso, contratto fino al 2025

Leandro Paredes è di nuovo un nuovo giocatore della Roma. Ad annunciarlo è lo stesso club giallorosso con un comunicato sul suo sito ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare il ritorno in giallorosso del Campione del Mondo Leandro Paredes. Il centrocampista, classe 1994, è stato acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Leo ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Cresciuto nel Boca Juniors, è approdato alla Roma nell'estate 2014, dopo una breve parentesi nel Chievo. In giallorosso è rimasto due stagioni, intervallate da un'esperienza all'Empoli. In carriera, Paredes ha vestito anche le maglie di Zenit e Juventus, oltre a quella del Paris Saint-Germain. Nazionale argentino, con la Seleccion ha vinto sia una Coppa America, sia il Mondiale in Qatar, quest’ultimo assieme a Paulo Dybala. Bentornato a casa, Leo!"

Roma, Paredes avrà maglia numero 16. De Rossi 'quel numero sembra dipinto su di te'

Daniele De Rossi, ex centrocampista e capitano della Roma, ha pubblicato un messaggio sui social per il suo ex compagno e amico Leandro Paredes, tornato ufficialmente oggi al club giallorosso, che ha rivelato di avergli chiesto l'autorizzazione per indossare la maglia numero 16, da DDR indossata per tanti anni: "Bentornato a casa amico mio. Questo numero 'Te queda pintado (sembra dipinto su di te)'", ha scritto sui social De Rossi.

Calciomercato Roma, Renato Sanches in prestito dal Psg

Dopo Leandro Paredes la Roma ha ufficializzato anche l'acquisto di Renato Sanches. Il 26enne portoghese arriva in prestito dal Paris Saint Germain. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Renato Sanches dal Paris Saint-Germain a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni", si legge sul sito ufficiale del club giallorosso. “Sono molto felice di essere arrivato in questo grande Club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nella Roma sia la scelta ideale per me", le parole di Renato Sanches. "Per qualsiasi calciatore è molto importante sentire il supporto dei sostenitori: nel mio caso l’impatto che ho avuto il primo giorno mi ha fatto percepire quanto questi tifosi siano innamorati della squadra e questo non può che spingermi a dare tutto me stesso per vincere con questa maglia”.

Chi è Renato Sanches, centrocampista della Roma che un anno fa fu vicino al Milan

Centrocampista, classe 1997, Renato Sanches si è laureato campione d’Europa con la nazionale portoghese (insieme a Rui Patricio) nel 2016, diventando il più giovane titolare della storia degli Europei e il più giovane marcatore di sempre della fase a eliminazione diretta. In carriera ha militato anche nel Benfica, Bayern Monaco, Swansea, Lille. Un anno fa la telenovela di mercato: Rnato Sanches piaceva molto al Milan e sembra a un passo dai rossoneri. Poi, la scelta di andare al Psg dove lo volevano Luis Campos (che aveva puntato su di lui proprio ai tempi del Lille) e mister Christophe Galtier (suo allenatore sempre ai Lille). Con il Portogallo, inoltre, conta 32 presenze e 3 reti. “Era da tempo che seguivamo con attenzione il profilo di Renato Sanches: nonostante sia ancora giovane, ha già sviluppato l’abitudine a vincere in tutte le competizioni, a livello di Club e di nazionale”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto. “Renato ha qualità tecniche e fisiche tali da integrarsi alla perfezione con quelle del nostro centrocampo, rendendolo ancora più competitivo”.