Chelsea-Milan dove vederla? Juventus-Maccabi Haifa tv e streaming? Le info

Chelsea-Milan e Juventus-Maccabi Haifa: dove vederle? Tv e streaming. Champions League news

Chelsea-Milan e Juventus-Maccabi Haifa: notte di Champions League che si annuncia piena di emozioni per i tifosi italiani. Continua la caccia agli ottavi di finale per i rossoneri di mister Pioli (prima a 4 punti nel girone che vede anche Dinamo Zagabria a quota 3 e Salisburgo a 2 mentre i blues sono a 1), mentre la Juve di Allegri deve assolutamente battere gli israeliani (entrambe sono a zero punti) per tornare in lotta con Psg e Benfica (che comandano il gruppo a 6).

Terza giornata di Champions che si è aperta per l'Italia con il trionfo tennistico del Napoli di Spalletti sul campo nobile del Johan Cruiyff Stadium dell'Ajax (con Jack Raspadori in versione "Romario-Aguero) e la bellissima vittoria dell'Inter a San Siro contro il Barcellona (decide Calhanoglu) con polemiche annesse e blaugrana furiosi contro l'arbitro per alcuni episodi (in particolare il rigore non concesso per mani di Dumfries: qui la moviola di Luca Marelli).

Ma torniamo a Chelsea-Milan e Juventus-Maccabi Haifa: dove vederle? Una guida veloce seguendo i link qua sotto.

