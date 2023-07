Chi è Federico Redondo, figlio di Fernando che piace al Milan di Moncada

Redondo-Milan, le voci di calciomercato su Federico il figlio di Fernando

Redondo piace al Milan. No, non siamo improvvisamente tornati indietro nel tempo all'anno 2000 quando Fernando, indimenticabile fuoriclasse argentino, sbarcò in rossonero dal Real madrid giocando purtroppo (per tutti gli amanti del calcio) poche partite a causa di infortuni e problemi fisici.

Il Diavolo sta pensando a Federico, suo figlio che a molti ricorda proprio papà. Il ragazzo costa poco, attorno a 5 milioni, ma il prezzo potrebbe lievitare a breve e prenderlo oggi potrebbe essere un affare d'oro.

Chi è Federico Redondo, centrocampista figlio d'arte che piace al Milan

Federico Redondo gioca nell'Argentinos Juniors la squadra che lanciò nel grande calcio anche Fernando (poi passato al Tenerife prima del Real Madrid) ed è un volante di centrocampo: abile a giocare davanti alla difesa (ma all'occorrenza può essere anche centrale nel reparto arretrato).

Federico Redondo (foto Lapresse), il figlio di Fernando piace al Milan



Fisico imporante (alto 1,88 cenitmetri), piedi buoni e visione di gioco: il figlio d'arte - nato a Madrid il 18gennaio 2003 - ha debuttato in prima squadra il 12 luglio 2022, nel match di Primera División vinto per 2-1 dall'Argentino Juniors contro il Tigre.

Nel maggio del 2023, Federico Redondo è stato convocato da Javier Mascherano nella rosa della nazionale Under-20 argentina per i Mondiali di categoria. E il ct Lionel Scaloni pensa a lui nel medio periodo per inserirlo nella selezione maggiore.