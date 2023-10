Corona, bomba: "Pellegrini denunciato per stalking". Il calciatore smentisce

Serie A, Pellegrini sott'accusa: "Denunciato cinque volte per stalking"

La caccia senza tregua di Fabrizio Corona ai calciatori si spinge oltre le scommesse, con una nuova e sorprendente rivelazione che coinvolge il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto trapelato su Dillingernews, il centrocampista giallorosso è stato denunciato cinque volte per stalking da una donna di orgini rumene che lavora come escort.

La donna in questione, identificata unicamente con le iniziali A.G., sembrerebbe essere la fonte principale delle informazioni fornite a Dillingernews e, per ora, preferisce mantenere l'anonimato. Tuttavia, un team di avvocati nella capitale si sta occupando del caso per conto della parte querelante, e la segnalazione inviata alla polizia includebbe anche una richiesta di indagine su possibili altri reati.

La smentita

Dillingernews ha tentato invano di contattare Pellegrini o i suoi legali per ottenere la loro versione dei fatti. Ma tempestiva è stata la risposta del calciatore, che con una storia Instagram smentisce tutte le accuse mosse da Corona e Dillingernews. Il capitano giallorosso scrive: "Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornale per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia."

Pellegrini conclude: "Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le Autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene."

Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale di Corona, il caso di stalking associato a Pellegrini ha scaturito cinque denunce, delle quali tre a Parma, una ad Avezzano e una a Roma, tutte presentate dalla stessa persona identificata come A.G. Le accuse spaziano nel periodo che va da aprile dello scorso anno fino ad oggi. Ciascuna di queste segnalazioni è stata accompagnata dalla richiesta di attivare il "codice rosso," una procedura che accelera le indagini nei casi di violenza, tra cui maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e, nel caso in questione, stalking, con l'obiettivo di assicurare una protezione più tempestiva per la vittima.