CR7 spacca il telefono a un giovane tifoso, aperta l'indagine

Ronaldo lancia il telefono di un giovane tifoso: aperta l'indagine

Cristiano Ronaldo è nella bufera. Al termine di Everton-United, il fuoriclasse, in un momento di rabbia, avrebbe gettato a terra il cellulare di un ragazzino che lo stava riprendendo al rientro negli spogliatoi. La madre del ragazzino ha parlato ai microfoni di Liverpool Echo, spiegando la situazione. "Ronaldo era di umore terribile e ha scaraventato a terra il telefono, facendolo cadere dalla mano di mio figlio. Poi ha continuato a camminare. C'è ancora il livido. Non riesco nemmeno a credere che stia parlando di un episodio simile. Jake era completamente sotto choc. È autistico, quindi non ha capito cosa fosse realmente successo fino a quando non è tornato a casa. È molto sconvolto, non lo porterò più a vedere un'altra partita. Questo era la sua prima volta, è stata una giornata fantastica fino agli ultimi secondi, quando Ronaldo ha rovinato tutto".

Poi sui social sono arrivate le scuse del calciatore che si è reso conto della gravità del gesto."Non è facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando ma dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair-play e sportività", ha scritto su Instagram. Intanto, la stampa inglese ha rivelato che la polizia del Merseyside ha aperto un'indagine nei confronti di CR7.

