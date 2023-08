Cristiano Ronaldo si fa il segno della croce ma in Arabia è proibito. Caos!

Cristiano Ronaldo si fa il segno della croce ma in Arabia è proibito

Cristiano Ronaldo fa gol e poi festeggia facendosi il segno della croce. Solo che in Arabia Saudita è vietata l’espressione pubblica della fede cristiana e sono previste pene per chi contravviene a queste disposizioni. Il caso scoppia dopo il rigore decisivo segnato al 75° da CR7 nella semifinale di Champions League araba: il tiro dagli undici metri dell'ex star di Real Madrid e Juventus ha portato l'Al Nassr alla finale della competizione dei Paesi arabi dove affronterà l'Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic.

Solitamente dopo aver fatto gol Cristiano Ronaldo sibila il suo tipico 'Siuuuuuu', ma questa volta prima ci ha messo un segno della croce che in Europa sarebbe passato quasi inosservato, ma in Arabia Saudita è proibito. I non musulmani non possono neppure pregare in pubblico o esibire collane od oggetti religiosi in vista. E chi trasgredisce queste regole viene accusato di fare proselitismo religioso.

Il colombiano Juan Pablo Pino fu addirittura arrestato perché sorpreso in un centro commerciale di Riad con una maglietta strappata da cui s’intravedeva un tatuaggio che raffigurava Gesù.

Ronaldo festeggia il gol con il segno della croce. Gli arabi: "Può fare quello che vuole"

Tornando a Cristiano Ronaldo comunque, secondo l'inviato della Gazzetta, Filippo Maria Ricci, comunque CR7 non rischia nulla. "Qui ci offrono varie considerazioni: non è proibito e Cristiano Ronaldo è libero di fare ciò che vuole - riporta l'edizione online della Rosa - E infatti spesso usa l’orecchino con la croce, sempre senza creare scalpore. Anche perché è Ronaldo, e qui gli saranno eternamente grati per quello che sta facendo per il calcio locale".