Bari, playoff verso la serie A

Il Bari sogna la serie A. La squadra pugliese ha chiuso il campionato cadetto in terza posizione (dietro a Frosinone e Genoa che si sono già guadagnate il pass per la massima categoria) e si deve giocare dunque tutto nei playoff. I galletti attendono in semifinale la vincente del doppio confronto tra SudTirol e Reggina (mentre il Parma aspetta Cagliari o Venezia) sulla strada della finale in programma giovedì 8 e domenica 11 giugno.

De Laurentiis potrebbe cedere il Bari ad un grande imprenditore italiano

In caso di promozione si andrà verso la cessione del Bari e in questo senso nelle ultime settimane sono girate alcune indiscrezioni. E secondo Milano Finanza, “De Laurentiis attende l’inizio dei play-off per la A del Bari. Nel Weekend, l’Espresso ha scritto che, in caso di approdo nella massima serie, per il club pugliese sarebbero alla finestra dei fondi Usa, ma in base a quanto risulta a Milano Finanza è molto viva una pista italiana che coinvolgerebbe un grande imprenditore locale“.

