Del Piero-Juventus? No, Pinturicchio in Arabia Saudita. Rumors clamoroso

Del Piero-Juventus? No, Pinturicchio corteggiato dall'Arabia Saudita

I tifosi della Juventus sognano il ritorno di Alessandro Del Piero da tempo. Nei mesi scorsi erano girate indiscrezioni su un possibile ruolo dirigenziale di Pinturicchio nel club bianconero, ma poi ai rumors non sono seguiti i fatti. Ora una voce clamorosa: il futuro dell'ex numero 10 della Signora potrebbe essere lontano da Torino e dall'Italia.

Del Piero in Arabia Saudita? Lo vuole l'Al-Nassr

La strada porta all'Arabia Saudita nell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. La nuova terra d'oro del calcio, che ha fatto incetta di campioni in estate, lavora per comprare altre star del Pallone nei prossimi mesi e anni. Con il Mondiale di calcio 234 che nel medio periodo potrebbe essere assegnato dalla Fifa proprio all'Arabia Saudita.

L'ex capitano della Juventus all''Al-Nassr come direttore sportivo? Una voce che sta trovando conferme e, secondo quanto riporta calciomercato.com "l'offerta è pronta e a sua volta Del Piero è disposto a valutarla". Stando a queste indiscrezioni "nelle prossime ore volerà a Riad per ascoltare la proposta dell'Al-Nassr, segnale di come questa sia più di una semplice ipotesi per la leggenda bianconera".