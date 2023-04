Dele Alli festino con fiumi di alcol e otto persone su un letto

Bufera su Dele Alli in Inghilterra: festino e otto persone sul letto

Il Sun ha pubblicato delle immagini in cui si vede il calciatore Dele Alli in un festino a base di alcol, Il 27enne centrocampista compare prima su un letto con quattro ragazze e tre amici (tra i quali il 26enne Izzy Jay Brown, ex Chelsea, secondo quanto spiega il tabloid) tutti vestiti: prima prova a nascondere il viso con la mano sotto al berretto, poi lo si vede inalare qualcosa da un palloncino. Un altro scatto mostra mentre beve una costosissima tequila direttamente dalla bottiglia.

Dele Alli, di proprietà dell'Everton (ex Totytenham) ma in prestito al Besiktas, è tornato in Inghilterra dopo aver chiuso la stagione con i turchi a causa di un infortunio all'anca per cui è stato operato domenica, come ha testimoniato con una foto su Instagram direttamente dal letto d'ospedale. «Intervento fatto, tutto riuscito e ok - ha scritto Alli nel post -. Grazie a tutti voi che mi avete inviato messaggi di supporto. Purtroppo, questo significa che la mia stagione è giunta al termine. Voglio prendermi il tempo per dire un grande grazie a voi sostenitori del Besiktas per tutto l'affetto che mi avete dimostrato mentre siete al club. Sono state settimane difficili e voglio assicurarmi di fare tutto il possibile per concentrarmi completamente sulla mia guarigione. Mi prenderò una pausa dai social, lavorerò duramente e tornerò quando sarò pronto. Ci vediamo presto».