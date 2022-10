Diletta Leotta e Karius: amore? La verità. Gossip e foto

Diletta Leotta e Karius amore o non amore? Il gossip

Diletta Leotta e Loris Karius sono o non sono fidanzati? E' nato un amore? E' un flirt? Sono solo amici? In questi ultimi giorni è caldissimo il gossip sulla musa della serie A (su Dazn) e il 29enne portiere di calcio che gioca in Premier League (ora al Newcastle - che lo ha preso a settembre da svincolato - dopo un passato al Liverpool di Klopp oltreché al Besikats e Union Berlino). Sino a poco tempo fa le cronache rosa davano Diletta Leotta fidanzata con Giacomo Cavalli, poi ecco la bomba: ci sarebbe Karius nel cuore della showgirl di Catania. Andiamo a vedere le ultime news su questa vicenda.

Diletta Leotta e Loris Karius insieme: il portiere nel palazzo della conduttrice di Dazn. Gossip

Diletta Leotta e Loris Karius, sono loro la nuova coppia d'oro tra calcio e spettacolo? Le prime foto della conduttrice con il portiere del Newcastle - considerato uno dei calciatori più sexy del mondo - vengono pubblicata sul numero di questa settimana del magazine Chi: il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le immagini dell'arrivo in Italia di Karius con un volo privato (il pomeriggio era impegnato nella sfida contro il Tottenham di Antonio Conte) e il suo ingresso nel palazzo di Diletta Leotta, a Milano.

Diletta Leotta e Loris Karius (foto Chi)



Diletta Leotta dimentica Giacomo Cavalli: ecco Loris Karius

Diletta Leotta e Karius si sono conosciuti pochi giorni fa a Londra. Il portiere è famoso, per gli errori commessi nella finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid a causa di un trauma cranico rimediato nei primi minuti di gioco, ma anche per il suo profilo Instagram da 1,8 milioni di follower, dove mostra il suo fisico scolpito e per la lunga sequenza di fidanzate bellissime. Fino a due settimane fa Diletta Leotta risultava fidanzata con un modello italiano, Giacomo Cavalli. Ma queste immagini sembrano raccontare chè è Loris Karius l'uomo che ha fatto breccia nel cuore di Diletta Leotta.