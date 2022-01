Donnarumma chi? Maignan (fenomenale) ha conquistato il Milan

Milan, la consacrazione di Maignan

Magic Mike fa impazzire il popolo rossonero. Dopo l'addio di Donnarumma la scorsa estate erano molti i tifosi del Milan preoccupati per il cambio in porta. Invece sono bastate pochissime partite a Maignan per conquistare tutti.

Sin dall'inizio si è capito che l'ex numero uno del Lille (eletto miglior difensore del campionato francese nel 2021, al termine di una Ligue 1 conquistata con la sua squadra ai danni della corazzatta Psg) non fosse solo un portiere solido, ma anche un giocatore di carisma e personalità capace di dirigere la difesa con un grande direttore d'orchestra. Non solo: Maignan ha colpito subito tutti anche per le sue doti tecniche con il pallone tra i piedi (i suoi rinvi di 60 metri, la sua facilità di calcio sono impressionanti).

Maignan fenomenale contro la Roma. Che affare il Milan il suo acquisto dal Lille per sostituire Donnarumma

E la consacrazione di Maignan, se mai ne avesse avuto bisogno, è arrivata nella notte della Befana che ha visto il Milan schiacciare la Roma di Mourinho. Un 3-1 netto (con due traverse e un rigore sbagliato al 93° che avrebbe potuto rendere il punteggio ancora più pesante), ma il calcio a volte vive di episodi che possono cambiare il destino di una partita e Magic Mike è stato bravo a neutralizzarli tutti: 3-4 interventi importanti (su Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan: assolutamente strepitoso). E il Diavolo può coccolarsi il suo portierone, preso per soli 15 milioni (affare economico oltreché tecnico) la scorsa estate - blindato da un contratto quinquennale (ingaggio attorno ai 2,8 mln a stagione) - quando tante Cassandre predicevano guai in assenza di Donnarumma. Invece, la porta girevole rossonera ha visto sì uscire un fuoriclasse, ma dalla Francia ne è arrivato un altro.

