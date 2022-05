Conference League, dove vedere Roma-Feyenoord in TV e streaming

Conference League, dove vedere Roma-Feyenoord: ecco dove seguire in TV o in streaming l'ultima finale della stagione per le squadre italiane

Grande attesa per la finale di Conference League che vedrà protagonista la Roma contro gli olandesi del Feyenoord. E' dalla vittoria della Champions League dell'Inter di 10 anni fa che un'italiana non giocava una finale di una competizione internazionale. I giallorossi arrivano alla sfida con il peso di 14 anni dall'ultimo trofeo alzato, la Coppa Italia, e dei 61 anni dall'unica coppa europea vinta, ovvero la Coppa delle Fiere.

"Per la Roma finire in una posizione di qualificazione in Europa League è normale. - ha dichiarato alla vigilia il tecnico Mourinho - Questa finale è storia, che si è già scritta per arrivare qui e giocare una finale europea dopo tanti anni, ma quando arrivi in finale devi fare tutto il possibile per scrivere la vera storia, che è vincere la finale".

Dove vedere Roma-Feyennord

La prima finale di Conference League si gioca questa allo stadio Arena Kombetare di Tirana, in Albania, e putroppo è stata anticipata da tafferugli, risse e violenze tra i tifosi di entrambe le squadre e la polizia. Il match si potrà seguire alle 21:00 in chiaro su TV8 ma sarà trasmessa anche in streaming su DAZN e da Sky su canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul canale 251 del satellite.

Roma-Feyenoord, probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio, 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez, 2 Karsdorp, 4 Cristante, 77 Mkhitaryan, 59 Zalewski; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini; 9 Abraham. (87 Fuzato, 5 Vina, 11 Carles Perez, 14 Shomurudov, 15 Maitland Niles, 17 Veretout, 24 Kumbulla, 27 Sergio Oliveira, 37 Spinazzola, 52 Bove, 64 Afena Gyan, 92 El Shaarawy). All: Mourinho.

Feyenoord (4-2-1-3): 21 Marciano, 3 Geertruida, 18 Trauner, 4 Senesi, 5 Malacia; 17 Aursnes, 10 Kocku; 26 Til; 14 Nelson, 33 Dessers, 7 Sinisterra. (16 Cajacaru, 30 Jansen, 2 Pedersen, 6 Hendrix, 9 Jahanbakhsh, 28 Toornstra, 11 Linssen, 13 Sandler, 23 Walemark, 25 Hendriks, 32 Hall). All.: Slot.

Arbitro: Kovacs (Romania)

