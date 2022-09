Dybala e Icardi, due rivelazioni di calciomercato di Galliani. E su Maldini...

Galliani: "Berlusconi voleva Dybala al Monza. Icardi mai cercato"

"Icardi non l'abbiamo mai cercato veramente. Berlusconi spingeva ma volevamo intensamente Dybala. Il suo procuratore è stato a casa mia, lui ha voluto una squadra di maggior nome del Monza. Quello che abbiamo inseguito veramente e che ci ha detto di no è stato Dybala ma non ha mai dato aperture per il Monza". Lo ha detto Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ospite del Festival dello sport di Trento.

Galliani, il nuovo condor sarà Paolo Maldini

"Il Milan aveva due figure, il presidente e il sottoscritto. Ho offerto a Paolo Maldini tutte le posizioni che non fossero la mia. Gli ho anche detto: 'Il mio posto non riesco a dartelo, prova con Berlusconi'. A Paolo altri ruoli non andavano bene, come la responsabilità con budget illimitato per il settore giovanile, mi ha sempre detto di no. Probabilmente certe cose non dovevano succedere. Paolo Maldini ha dimostrato di essere un giocatore incredibile, così com'è un dirigente grandissimo. Io non voglio più fare il condor, gli lascerei volentieri il ruolo".

Galliani, per Baresi e Maldini maglia Milan era seconda pelle

"Franco Baresi e Paolo Maldini erano due ragazzi lombardi che la maglia del Milan non l'hanno vestita: era la loro seconda pelle. Non sarebbero mai andati via. Sono storie che oggi non potrebbero essere replicate, il Calcio è globalizzato". Lo ha detto Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ospite del Festival dello sport di Trento.

Galliani, affetto per Milan immutato ma sono nato a Monza

"Il mio affetto per il Milan è immutato. Ma sono nato a Monza, così come 31 anni di Milan non si possono dimenticare". Lo ha detto Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, intervenendo al Festival dello sport di Trento quando gli è stato chiesto un pronostico sulla sfida in programma il 22 ottobre a San Siro tra Milan e Monza.