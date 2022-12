Ebanie Bridges: dal ring a OnlyFans. Scatti da ko della campionessa mondiale

Ebanie Bridges, dal pugilato a Onlyfans... due volte campionessa del mondo

La pugile Ebanie Bridges sbarca su OnlyFans. Fuoriclasse sul ring dove detiene il titolo femminile dei pesi gallo IBF da marzo 2022 (nella sua ultima difesa contro Shannon O'Connell ha sfoderato una vittoria per ko tecnico, la quarta in carriera su 10 match disputati con una sola sconfitta) e ora anche sul fronte social.

"Sono entrata a far parte di OnlyFans, la mia pagina è attiva, potete iscrivervi ora, ne sono piuttosto entusiasta. Mostrerò a tutti i miei contenuti esclusivi e tutte le cose che non posso condividere su Instagram", ha fatto sapere la 36enne campionessa di boxe. E per Natale ha regalato ai suoi fans una foto vestita da Babbo Natale che ha scaldato la sua pagina social...

Ebanie Bridges, pugilato e Onlyfans: ma anche laurea in matematica

Ebanie Bridges è molto versatile: dal ring a Onlyfans, ma la 36enne australiana ha anche una laurea in matematica, una in educazione fisica e un master che le permette di insegnare. Parla 3 lingue (inglese, portoghese e spagnolo) e ha una cintura nera in karate. Il calcio? Il suo cuore batte per il Leeds. Una donna piena di sorprese...