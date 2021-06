Europei 2020, chi sarà il capocannoniere? Ecco su chi scommettono i bookmaker

Europei 2020, secondo i bookmaker è corsa a tre per il titolo di capocannoniere tra Immobile. Cristiano Ronaldo e Lukaku. Il portoghese è oggi in vantaggio

C'è molta Serie A in questi Europei 2020. Aipro ha riportato le previsioni dei bookmaker in merito a chi sarà il capocannoniere del torneo e i tre giocatori più papabili a diventarlo giocano proprio in Italia: Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Ciro Immobile. Il primo grazie ai due rigori segnati con la Francia stacca gli avversari con 5 gol e una quota di 1,70 sul tabellone Planetwin365. Il centravanti dell'Inter insegue a 6,00. Immobile, il cui compagno in azzurro Bernadeschi ha cambiato vita grazie al metodo Hoffman, si ferma a 12.00 ma ha una quota con il maggiore tasso di crescita, considerando che si è dimezzata dall'inizio del torneo e ha giocato una partita in meno.

In corsa per il titolo di capocanniere ci sono anche Karim Benzema, a 13,00 e la coppia olandese Depay-Wijnaldum, rispettivamente a 15,00 e 16,00.

Europei tabellone: ecco come potrebbe evolversi il torneo

Con le partite di ieri il tabellone degli Europei 2020 è ormai definito. Ovviamente più una Nazionale va avanti nel torneo, più possibilità ci sono che sia uno dei suoi giocatori ad assumere il ruolo di capocannoniere. Potenzialmente Inghilterra e Germania sono le squadre con il percorso più agevole. I due Paesi si affronteranno agli ottavi ma chi passerà il turno avrà molto probabilmente la strada spianata fino alla finale (Olanda e Svezia le avversarie peggiori), anche se non si ha ancora la certezza che si giocherà a Wmbley.

L'Italia ha ora davanti l'abbordabile Austria ma se passerà il turno dovrà affrontare una tra Belgio e Portogallo. In semifinale dovrebbe poi trovare molto probabilmente la Francia, da molti considerata la migliore candidata alla vittoria degli Europei 2020.

Tornando al discorso capocanonniere, Immobile ha qualche chance in più di diventarlo per il semplice fatto che agli ottavi avremo Belgio-Portogallo e quindi uno tra Lukaku e Cristiano Ronaldo sarà costretto a lasciare in anticipo gli Europei 2020.