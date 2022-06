Federica Fontana presenterà la Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition

Federica Fontana presenta la Night of Kick and Punch

Sarà la bellissima Federica Fontana a presentare la dodicesima edizione della Night of Kick and Punch che avrà luogo sabato 18 giugno, nella splendida Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica 4 a Venaria Reale (Torino)!

Il gala dedicato agli sport da ring quest’anno avrà come protagonista la kickboxing stile K-1 che consente di colpire l’avversario con calci, pugni e ginocchiate. Denominata Black Tie Edition (edizione in cravatta nera), organizzata da Angelo Valente, in collaborazione con la Reggia di Venaria, con la Federazione Medico Sportiva Italiana come main sponsor, con la Sap Fighting Style dell’Avv. Michele Briamonte come sponsor tecnico, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Canalis, la Night of Kick and Punch 12 sarà un evento ad invito in cui gli spettatori potranno assistere ai combattimenti seduti a tavola, gustando pietanze di alta cucina dopo aver bevuto un aperitivo nello spettacolare giardino della Reggia di Venaria. Federica Fontana affiancherà Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia.

“Sono sempre stata una sportiva – spiega Federica – ed ho praticato moltissimi sport: dalla corsa, alla mountain bike, passando per tante altre discipline. Dopo aver partorito il mio secondo figlio, quindici anni fa, ho capito che dovevo intensificare la mia attività fisica, mangiare in modo sano, avere uno stile di vita che mi facesse stare bene. Per condividere le mie esperienze con il pubblico ho ideato il blog runfederun. Quando mi hanno proposto di presentare la Night of Kick and Punch ho accettato subito perchè sono una conduttrice televisiva e di eventi e conoscevo la kickboxing grazie alla mia amica Elisabetta Canalis. Io ho avvicinato Elisabetta allo yoga e lei mi ha fatto conoscere la kickboxing. Presentare un grande evento sportivo rientra nella mia filosofia di vita e nel mio lavoro.”

Nel corso della “Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition” si svolgeranno una decina di combattimenti di kickboxing. I più importanti saranno validi per il titolo mondiale Wako-Pro, la principale federazione internazionale di kickboxing. Luca Cecchetti sfiderà il bielorusso/moldavo Maksim Kazaku (che in questa occasione rappresenterà la Moldavia) per il vacante titolo dei pesi gallo (dai 54,600 ai 56,400 kg), mentre Luca Grusovin sfiderà lo spagnolo Tito Macias per il vacante titolo dei pesi piuma (dai 56,500 ai 58,200 kg). I due incontri saranno sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna. Entrambi saranno disputati con le regole dello stile K-1.

Elisabetta Canalis combatterà contro Rachele Muratori sulla distanza delle 3 riprese da un minuto e mezzo ciascuna con le regole dello stile low kick: pugni dalla cintola in su e calci al volto, al corpo ed alle gambe. I nomi degli altri atleti che combatteranno alla Reggia di Venaria saranno resi noti nei prossimi giorni.

