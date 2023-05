Gaia Sabbatini, selfie super sensuale per la Camila Giorgi dell'atletica. FOTO

Gaia Sabbatini selfie super sensuale: la Camila Giorgi dell'atletica fa sognare i tifosi

"Imbronciata post pisolino" scrive Gaia Sabbatini sul post social che la vede protagonista con un doppio selfie. Magliettina con qualche leggerissima trasparenza e slip azzurri: la 25enne mezzofondista dell'atletica leggera italiana appare in formissima in vista di un'estate di gare sicuramente intensa. Lei che è un talento in pista - campionessa europea under 23 dei 1500 metri piani a Tallinn 2021, semifinalista sulla stessa distanza alle Olimpiadi di Tokyo e vincitrice con volata imperiale dell'oro con l'Italia agli europei di cross a dicembre 2022 - ma anche una bellissima ragazza dotata di fascino e sex appeal.

Gaia Sabbatini e Camila Giorgi, principesse dello sport italiano tra atletica leggera e tennis

Questo mix vincente porta in modo quasi naturale a paragoni con un'icona azzurra quale è la tennista Camila Giorgi che in carriera ha vinto un Wta 1000 in Canada (classe di tornei più importanti al mondo dopo i 4 dello Slam) ed è arrivata a ridosso delle top 20 mondiali (attualmente è al 37 nel ranking Mondiale e si appresta a giocare il Roland Garros dove lo scorso anno arrivò agli ottavi di finale), oltre ad essere considerata in modo indiscusso una delle atlete più sensuali e fascinanti al mondo (e in forte crescita di popolarià sui social dove ha recentemente superato quota 700mila followers).

E se Camila Giorgi proprio nei giorni giorni scorsi ha pubblicato nelle storie Ig un selfie in palestra con top bianco e mini shorts neri (foto qui), ecco Gaia Sabbatini (attesa da una stagione importante in pista che culminerà con i Mondiali di Atletica Leggera a Budapest dal 19 al 27 agosto) rispondere idealmente con questo doppio selfie.

Una sfida tennis-atletica decisamente appassionante per i fans social delle due campionesse azzurre. E con l'augurio che possano vincere anche le loro prossime importanti sfide sul terreno di gioco!

