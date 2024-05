Gasperini-Atalanta e Pioli-Napoli, panchine bollenti in serie A. Conte-Sarri..

Gasperini-Atalanta, Percassi allontana il Napoli

Gian Piero Gasperini incontra la famiglia Percassi: dopo il trionfo in Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (che fra un anno potrebbe andare al Real Madrid...), il tecnico deve decidere cosa fare. Le parole nella notte di Dublino avevano fatto temere un addio (e giravano tre nomi per la eventuale successione), ma la sensazione delle ultime ore è che Gasp voglia dare priorità all’Atalanta, malgrado le sirene che suonano da tanti club, Napoli di Aurelio De Laurentiis in primis. La Dea è pronta a offrire un rinnovo con adeguamento, le garanzie di potenziamento della rosa e tante nuove sfide: il prossimo anno per l'Atalanta ci sarà il ritorno in Champions League (la nuova super-Champions dell'Uefa) e prima la finale di Supercoppa Europea contro la vincente di Real Madrid-Borussia Dortmund (finale di Champions con i blancos di Carlo Ancelotti favoritissimi).

Napoli, si (ri)scalda la pista che porta a Stefano Pioli

Se Gasperini allontanerà le avances del Napoli, il club partenopeo non si farà trovare impreparato: in prima fila c'è Stefano Pioli, che in queste ore si è ufficialmente separato dal Milan (Diavolo vicino a Fonseca, ma i tifosi contestano la scelta del tecnico portoghese). L'allenatore emiliano piace anche in Turchia (Fenerbahçe), ma l'ipotesi Napoli sta crescendo. Resta sullo sfondo l'opzione Antonio Conte: con l'ex mister di Inter e Juventus ci sono stati incontri, ma senza arrivare alla fumata bianca.

Thiago Motta-Juventus? Bologna: Italiano favorito su Palladino. Il rebus De Zerbi. Mentre Sarri...

Thiago Motta vicino alla Juventus, ma il Bologna che si prepara alla Champions League chi avrà in panchina? Roberto De Zerbi è un sogno, ma al momento resta più una suggestione (l'ex Brighton potrebbe restare in Premier dove sono in cerca di mister top club come Chelsea e Manchester United), più concrete le piste che portano a Vincenzo Italiano (in uscita da Firenze e forse vero favorito nella corsa al Bologna), Raffaele Palladino (il tecnico del Monza è in quota anche per la Fiorentina e il Torino, dove Ivan Juric saluterà e Paolo Vanoli del Venezia è in pole per la panca granata) e Maurizio Sarri (che piace anche al Newcastle in Premier League). L'outsider potrebbe essere Eusebio Di Francesco, mentre è meno probabile l'ipotesi che porta al ct del Belgio, Domenico Tedesco.

Francesco Farioli all'Ajax

Tra tanti rumor una certezza. Francesco Farioli invece è il nuovo allenatore dell'Ajax: lo ha annunciato nelle ascorse ore il club olandese sui suoi canali social. "L'Ajax ha raggiunto un accordo con Francesco Farioli e l'OGC Nice per il trasferimento dell'allenatore all'Ajax. Farioli firmerà un contratto triennale, che inizierà l'11 giugno 2024 e durerà fino al 30 giugno 2027". Nell'ultima stagione ha portato il Nizza al quinto posto nella Ligue 1.

Barcellona annuncia l’esonero di Xavi. Il suo erede sarà Flick

Hans-Dieter Flick sarà invece il prossimo allenatore del Barcellona. L'ex commissario tecnico della Germania ed ex allenatore del Bayern Monaco siederà sulla panchina dei blaugrana la prossima stagione e sarà il successore di Xavi che dirigerà la sua ultima partita domenica a Siviglia