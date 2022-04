Giallo Djokovic: "Qualcosa condiziona il mio metabolismo. Non è covid"

Djokovic senza energie. "Ma non è Covid"

Novak Djokovic non sta bene. Nole non ha il covid ("non c'entra nulla"), ma qualcosa non va: "Non voglio dare maggiori dettagli, ma è qualcosa che condiziona il mio metabolismo. È preoccupante avere quella sensazione in campo. Ho dovuto subire cure mediche, ma non sono ancora a posto e le sensazioni sono preoccupanti", le parole del tennista serbo che domenica ha perso a casa sua, la finale dell’Atp 250 di Belgrado contro Andrei Rublev proprio perché è stato fortemente condizionato da questo problema fisico e, dopo due set combattuti, si è arreso 6-0 al terzo: "La partita è stata lunga ed è in quel momento che ho iniziato a stare male. Mi era successo anche a Montecarlo".

Djokovic, obiettivo Roland Garros: sfida con Nadal per il primato negli Slam

Djokovic sottolinea: "Tutto il terzo set, è stato simile a quello che stavo provando a Montecarlo (aveva perso il match d'esordio nel torneo contro Davidovich Fokina, ndr). Ecco perché penso perché il recupero stia richiedendo più tempo di quanto mi aspettassi". Eppure "mi alleno, faccio le cose che ho sempre fatto, non ho problemi con il corpo". Comunque Nole prova a guardare il bicchiere mezzo pieno... "Questa malattia è stata tosta sia fisicamente che mentalmente, anche perché io sono sempre stato abituato a stare bene, non ho mai avuto grossi problemi. Prendo il lato positivo, di essere arrivato a una finale".

Ora Djokovic si preparerà per i grandi appuntamenti della stagione su terra battuta: dai Master 1000 di Madrid a quello di Roma, arrivando allo Slam sul rosso del Roland Garros dove spera di confermarsi campione (assalto al terzo titolo) dopo la vittoria dello scorso anno. In ballo c'è anche la supremazia nei Major con Rafa Nadal avanti 21 a 20 su lui (e Federer).

Tennis: Wimbledon, Djokovic e no-vax potranno giocare

Novak Djokovic e gli altri giocatori non vaccinati potranno regolarmente competere a Wimbledon quest'estate. L'All England Club ha infatti confermato che non ci sara' l'obbligo di aver ricevuto la somministrazione anticovid per prendere parte alla manifestazione. Il tennista serbo, sei volte campione in Inghilterra, potra' quindi provare a difendere l'ultimo titolo conquistato lo scorso anno. Sull'erba dei campi londinesi invece non giocheranno gli atleti russi e bielorussi, che l'organizzazione ha deciso di escludere per la guerra in Ucraina, alimentando diverse polemiche nei giorni scorsi. Lo stesso Djokovic ha espresso solidarieta' ai 'colleghi' esclusi.

