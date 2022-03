Giroud mette in ginocchio il Napoli: Milan vola in vetta. Osimhen 6, Theo da 7,5... PAGELLE

Il Milan espugna il Diego Armando Maradona e riscatta la sconfitta dell'andata: finisce 0-1 (come nel match di San Siro) per i rossoneri e il Napoli si piega di fronte al gol da bomber di razza firmato Olivier Giroud (il francese devia in rete un tiro di Calabria che sarebbe uscito dallo specchio della porta). I rossoneri tornano in testa alla classifica con due punti sull'Inter (con una partita in meno, va recuperata la sfida di Bologna) e tre sulla squadra di Luciano Spalletti.

Nel Milan è straripante la prova di Theo Hernandez, attento in fase difensiva e incontenibile quando riparte (voto 7,5: unico neo l'ammonizione che gli costerà il match di San Siro contro l'Empoli), brilla il solito Rafael Leao (voto 7) che i difensori del Napoli non riescono quasi mai ad arginare quando decide di andare via palla al piede. Giroud (voto 8) decide la sfida con un tocco da biliardo che ricorda un po' quello nel derby (Koulibaly - voto 6 - perfetto per tutto il match viene beffato dal movimento astuto del francese e finisce per tenerlo in gioco), ma il centravanti francese è determinante anche nel far alzare la squadra durante i 73 minuti in cui è rimasto in campo (esce per un problema alla caviglia destra). A centrocampo, domina Bennacer (voto 7): corre ovunque e gioca ogni pallone con la sicurezza di un professore (al suo fianco un Tonali attento in fase di contenimeto, voto 6). Il Napoli non è brillante come in altre occasioni, prova a rimettere in sesto la partita nel finale, ma complessivamente la squadra di Spalletti soffre il gioco del Milan. Si salva un ottimo Osimhen (voto 6,5) che lotta come un leone contro il duo Tomori-Kalulu (quasi perfetti nel controllo dell'area di rigore, voto 7) e dà sempre la sensazione di poter far male alla difesa avversaria quando parte in velocità, ma il nigeriano viene lasciato troppo solo dai compagni di reparto: Insigne (voto 5) non fa mai la differenza, Politano (voto 5,5) prova a creare però concretizza poco (meglio Ounas quando entra al suo posto: voto 6,5) e a Zielinsky (voto 5,5) manca il guizzo vincente.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5,5, Koulibaly 6, Mario Rui 5,5; Fabian Ruiz 5 (36' st Mertens sv), Lobotka 6 (37' st Lozano sv); Politano 5,5 (22' st Ounas 6,5), Zielinski 5 (37' st Anguissa sv), Insigne 5 (22' st Elmas 6); Osimhen 6.5.

In panchina: Meret, Marfella, Demme, Juan Jesus, Ghoulam, Petagna, Zanoli.

Allenatore: Spalletti 5,5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6 (35' st Florenzi sv), Tomori 7, Kalulu 7, Theo Hernandez 7.5; Tonali 6 (23' st Krunic 6), Bennacer 7; Messias 6 (35' st Saelemaekers sv), Kessie 6, Leao 7 (44' st Ibrahimovic sv); Giroud 8 (23' st Rebic 6)

In panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure', Castillejo, Brahim Diaz, Maldini, Gabbia.

Allenatore: Pioli 7

ARBITRO: Orsato di Schio 6.

RETI: 4' st Giroud.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Pioli, Koulibaly, Rrahmani, Giroud, Osimhen, Theo Hernandez, Maignan, Ounas, Florenzi.

Angoli: 6-5. Recupero: 4', 5'.

