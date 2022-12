Il ministro Abodi spaventa la Juve: “Nello sport si può morire e rinascere”

Calcio, il ministro dello Sport Abodi: governo e' contrario a dilazione debiti fiscali e contributivi societa' serie A

"Siamo contrari perche' riteniamo che il settore sportivo, all'interno del settore sportivo quello calcistico, all'interno di quello calcistico il massimo livello professionistico, possano e debbano trovare soddisfazione nelle loro esigenze all'interno del corpo normativo, con parita' di trattamento e condizione rispetto al sistema delle imprese. E' una decisione che e' presa, formalizzata e che cerchero' di difendere ad ogni costo. Il governo, sul tema, ha una posizione unitaria, non equivocabile". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulla dilazione dei debiti fiscali e contributivi delle societa' di calcio professionistiche di serie A, anche in relazione all'esigenza di rilanciare con adeguate risorse lo sport dilettantistico (Gadda-Azione-Iv-RE).

Juve: il ministro dello Sport Abodi: nello sport si muore e rinasce

"Mi trovo in mezzo tra la procura e la procura federale. Non sono certo io a dire chi è colpevole e chi no. Però la cosa bella dello sport è che si può morire e rinascere. È successo a tante squadre, il Napoli, il Palermo e alla Juventus stessa che è andata in serie B. A costo di essere giudicato un pericoloso sognatore, credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità". Lo afferma il ministro dello sport, Andrea Abodi, conversando in Transatlantico con i cronisti e rispondendo a chi gli chiedeva cosa può succedere ora alla Juventus.