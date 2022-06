In forma per l'estate, 2° puntata: allenamento degli arti inferiori - VIDEO

Come tornare in forma per l'estate con esercizi alla portata di tutti

2° PUNTATA: GAMBE FORTI, GAMBE SNELLE: ALLENAMENTO PER GLI ARTI INFERIORI

- ESERCIZIO 1 – BOX STEP UP ALTERNATO:



Posizione di partenza: in piedi di fronte al rialzo con braccia distese lungo i fianchi. Eseguire energicamente una salita sul rialzo fino a distendere la gamba mantenendo la schiena dritta e le braccia lungo i fianchi. Una volta in cima tornare alla posizione di partenza controllando la velocità in discesa e ripetere utilizzando l’altra gamba. Se il movimento risulta essere troppo complesso utilizzare un piano di appoggio più basso. Mantenere gli addominali contratti per tutto il movimento.

- ESERCIZIO 2 – BOX SQUAT JUMP:



Posizione di partenza: in piedi di spalle al rialzo con le braccia distese in avanti all’altezza delle spalle. Eseguire un piegamento delle gambe (squat) fino a sfiorare il rialzo, subito dopo stendere energicamente le gambe passando per la posizione eretta fino ad eseguire un salto in alto portando le braccia lungo i fianchi per darsi un maggiore slancio. Ripetere il movimento solo dopo aver ritrovato una corretta posizione di partenza.

- ESERCIZIO 3 – AFFONDI DIETRO ALTERNATI:



Posizione di partenza: stazione eretta con i piedi paralleli alla larghezza delle spalle e le braccia lungo i fianchi. Iniziare il movimento portando una gamba indietro facendo attenzione a poggiare solo la punta del piede, proseguire piegando la stessa gamba con l’obiettivo di avvicinare il ginocchio il più possibile al pavimento controllando la velocità di esecuzione. Una volta sfiorato il pavimento tornare alla posizione di partenza con i piedi paralleli alla larghezza delle spalle e ripetere utilizzando l’altra gamba. Se il movimento risulta essere troppo complesso diminuire la distanza di discesa.

Circuito:

- Esercizio 1 30 secondi di attività e 30 secondi di recupero

- Esercizio 2 30 secondi di attività e 30 secondi di recupero

- Esercizio 3 30 secondi di attività e 30 secondi di recupero

Ripetere il circuito per 8 volte consecutive.

CHALLENGE

- Eseguire 20 ripetizioni del primo esercizio, 10 del secondo esercizio e 20 del terzo esercizio 1 volta al giorno fino al prossimo allenamento qui su…

Riccardo Di Benedetto: Dottore in scienze motorie, Elav Top fitness trainer, Personal trainer.

Instagram: @Riccardodibenedetto_pt Sito Web: www.riccardodibenedetto.com

Edoardo Di Benedetto: Fotografo, Digital creator

Instagram: @Edoardodibenedetto.ph Sito Web: www.96studio.it







