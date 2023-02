Inter-Inzaghi, Cassano: "Vi dico chi sarà il nuovo allenatore nerazzurro..."

Inter-Simone Inzaghi avanti. Ma l'ombra di Thiago Motta...

Il futuro di Simone Inzaghi tiene banco in queste ore. L'allenatore piacentino resterà alla guida dell'Inter sicuramente sino al termine della stagione ed è comunque legato da un contratto sino al 30 giugno 2024. Ma è chiaro che a fine campionato il club tirerà le somme. Sin qui c'è una Supercoppa Italiana vinta in stagione, una Coppa Italia che potrebbe essere riconquistata dopo il successo dello scorso anno (semifinale con la Juventus, eventuale finale con Fiorentina o Cremonese) e gli ottavi di finale di Champions League (vittoria con il Porto nel match d'andata e sogno passaggio ai quarti). Lo scudetto è sfumato, mentre sarà fondamentale per l'Inter centrare la qualificazione alla prossima Champions League (ora i nerazzurri sono secondi a pari con il Milan).

Il futuro? In caso di divorzio tra Simone Inzaghi e l'Inter in queste ore girano le voci su Thiago Motta (attenti però a un top club europeo sull'allenatore del Bologna...).

Cassano prevede: Simone Inzaghi-Inter divorzio e poi "l'unica opzione che vedo è quella di Antonio Conte"

Ma Antonio Cassano sembra avere un'altra idea su chi allenerà i nerazzurri la prossima stagione. Nel corso di una diretta della Bobo Tv, ha spiegato: "Al 99,9% sono convinto vada via, a meno che non vince la Champions. Non credo ad un ritorno di Mourinho, l'unica opzione che vedo è quella di Antonio Conte".

Cassano e... Mourinho al Chelsea

Antonio Cassano non ha parlato solo del futuro di Simone Inzaghi e della panchina dell'Inter, ma anche di Mourinho. Per Fant'Antonio lo Special One potrebbe davvero lasciare la Roma. "Sono convinto di una cosa: se Mourinho ha un’offerta per tornare in Premier League, anche una buona squadra e non una big, torna lì - ha detto durante la Bobo Tv - La gente è innamorata di lui e del suo atteggiamento, ma lui vuole andare via. Secondo me può tornare solo al Chelsea".

Leggi anche