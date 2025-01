Inter-Milan, gol di Theo Hernandez irregolare? La sentenza della moviola non lascia dubbi

Inter-Milan, gol di Theo Hernandez irregolare? La sentenza della moviola sul contatto Morata-Asllani

Il Milan ribalta l'Inter passando da 0-2 a 3-2 in poco meno di un tempo e vince meritatamente la Supercoppa Italiana. Ci sono però proteste nerazzurre sulla prima rete della squadra allenata da Sergio Conceiçao per un contatto tra Morata e Asllani che ha dato il là alla transizione rossonera portata poi avanti da un Rafael Leao inconteibile: il portoghese è stato steso ai limiti dell'area, con punizione poi trasformata in gol da Theo Hernandez.

Vediamo l'analisi dell'ex arbitro Graziano Cesari nella moviola post partita su Mediaset.

Inter-Milan, fallo di Morata su Asllani nell'azione del gol di Theo Hernandez? La moviola di Graziano Cesari

"Nel secondo tempo qualche piccolo errore l'ha commesso, forse neanche troppo piccolo. Per prima cosa Inzaghi si è lamentato del primo gol del Milan, con Sozza che non si è accorto del contatto tra Morata e Asllani, ma il fallo c'era e doveva essere sanzionato", le parole di Graziano Cesari.

"Dopo 12 minuti manca un cartellino giallo che manca per Calhanoglu su Musah, così come al minuto numero 75 dove l'arbitro doveva ammonire Thiaw per un intervento su Barella. Sono errori probabilmente gravi anche per il momento in cui sono arrivati, soprattutto per quel che riguarda l'azione che ha portato al primo gol del Milan su punizione. Mi dispiace molto ma non posso dare 6 a Sozza per l'arbitraggio nella partita di Supercoppa"