Italia, Mancini lascia la nazionale? Top club mondiale tenta il ct

Italia, Mancini lascia la nazionale? Psg sul ct azzurro

"Ora Mancini è tentato di lasciare la panchina. L'Italia è all'anno zero". E' il titolo del Messaggero nel taglio alto della prima pagina di oggi 3 giugno 2022. Secondo queste indiscrezioni, il commissario tecnico azzurro sarebbe riflettendo sul futuro e potrebbe decidere se restare solamente dopo i match di Nations League: "Mi manca il lavoro quotidiano...", le parole riportate. A tentare Roberto Mancini sembra essere il PSG (che nelle scorse settimane era stato accostato ad Antonio Conte, ma il tecnico salentino resterà al Tottenham): il tecnico Pochettino è in bilico. Anche se il nome caldissimo in quota Paris Saint Germain resta Zinedine Zidane a cui sarebbe stato offerto un ingaggio record da 25 milioni di euro: Zizou però è anche tentato dall'idea di prendere la Francia, attualmente guidata da Deschamps, dopo i Mondiali di calcio che si giocheranno tra novembre e dicembre.

A proposito della massima rassegna calcistica iridata tanto si è parlato in queste settimane di un ripescaggio dell'Italia. Vediamo le ultime puntate.

