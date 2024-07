Italia, Massimiliano Allegri in quota commissario tecnico della Nazionale. Ma la puntata vincente è... Luciano Spalletti ancora ct

Le ore post eliminazione da Euro 2024 hanno alimentato le voci anche sulla panchina della Nazionale. "Spalletti non si tocca", ha chiarito il presidente della Figc Gabriele Gravina nel day after di Italia-Svizzera e dunque è esclusa qualsiasi ipotesi di esonero. "prima di questa competizione gli altri allenatori hanno avuto 20-30 partite, io ne ho avute dieci e avevamo già il fucile puntato dicendo che dovevo vincere", ha ricordato il mister di Certaldo chiamato a guidare la Nazionale da meno di un anno (18 agosto 2023) dopo l'addio di Roberto Mancini.

Il 6 settembre contro la Francia nel primo match di Nations League ci sarà lui in panchina e così ovviamente il 9 nella successiva sfida contro Israele. La sua Italia dovrà dare segnali forti (in un gruppo tra l'altro difficilissimo dove c'è anche il Belgio) per spazzare via nubi, voci, perplessità dei tifosi e approcciarsi poi nel migliore dei modi alle qualificazioni per i Mondiali del 2026 che partiranno la prossima primavera (da marzo a novembre, la cavalcata verso la World Cup negli Usa, vietato subire una terza cocente eliminazione).

Da segnalare che nelle scorse ore i bookmakers avevano comunque provato a lanciare un toto-ct con Claudio Ranieri sulla panchina azzurra che domenica si giocava a 3 su Better e Goldbet (l'allenatore romano ha infatti chiuso la carriera con i club, lasciando aperta la porta a una possibile avventura con una nazionale), poi a 5 il duo Massimiliano Allegri-Stefano Pioli, reduci dalla chiusura delle loro avventure alla guida di Juventus e Milan. Maurizio Sarri, dimissionario alla Lazio nell'ultima primavera, era invece proposto a 8, con Fabio Cannavaro (che sollevò da capitano la coppa del Mondo di Germania 2006) a 15.

Ma, come detto, l'unica quota vincente in questo momento è puntare su Luciano Spalletti ancora sulla panchina della nazionale. A settembre l'Italia ripartirà con lui commissario tecnico.