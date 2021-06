Juve, Real Madrid e Barcellona fuori dalla Champions: sentenza Uefa imminente

Juventus, Real Madrid e Barcellona hanno un piede fuori dalla prossima Champions League. La sentenza della Uefa dovrebbe arrivare a breve, come affaritaliani.it è in grado di anticipare, con una stangata storica per le tre big del calcio europeo, messe in un angolo da Ceferin.

Tuttavia, si tratterà di un primo verdetto, non ancora definitivo: i club hanno come asso nella manica il ricorso alla Corte di Giustizia Europea, contro ciò che ritengono un abuso di potere da parte di Uefa e Fifa, non compatibile con le regole della libera concorrenza.

Qualora i giudici europei dessero ragioni alle tre “ribelli”, parificando il governo del calcio a una sorta di cartello monopolistico, di fatto spianerebbero la strada alla nascita della Superlega, come “libera iniziativa” degli imprenditori del pallone, con buona pace dei (tanti) tifosi che vedono tale prospettiva come fumo negli occhi. Inoltre, la sentenza della Uefa potrebbe anche essere molto dura (si mormora che l’esclusione dalla Champions League sia di due anni, invece che di uno solo), ma comunque appellabile al Tas, il Tribunale Arbitrario dello Sport.

Anche per questo le protagoniste di questa sfida infinita al potere costituito del pallone continuano serenamente a programmare la prossima stagione: la Juve con la nuova governance affidata ad Arrivabene e Cherubini, oltre che al ritorno in panchina di Allegri, il Real riaccogliendo Carletto Ancelotti e il Barcellona affiancando a Messi un altro talento argentino di classe purissima quale Sergio Aguero. Le big si tirano a lucido per le serate di gala: che siano di Superlega o di quella Champions League che ormai va sempre più stretta ai superclub, lo decideranno i giudici.