Juventus, Arrivabene nuovo AD? L'ultima volta con un ex Ferrari fu un disastro

Calciomercato Juventus, rivoluzione in casa bianconera: il club cambia pelle e obiettivi con la nuova coppia Arrivabene - Cherubini per l'area sportiva

Quella appena conclusa è stata una stagione sofferta per la Juventus nonostante la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. I bianconeri si sono qualificati solo all'ultima giornata alla prossima edizione della Champions League e hanno quindi deciso di rivoluzionare completamente i piani per la parte sportiva. Massimiliano Allegri sostituisce Andrea Pirlo nel ruolo di allenatore mentre a Fabio Paratici non è stato rinnovato il contratto. Nel ruolo di direttore sportivo è stato promosso prorio il suo braccio destro, Fabio Cherubini.

Le novità non finiscono qui, Maurizio Arrivabene, direttore della Scuderia Ferrari fino al gennaio 2019, assumerà il ruolo di amministratore delegato della Juventus e avrà responsabilità su tutte le aree (calcio, commerciale e finanza).

Arrivabene alla Juve: l'ultima volta con ex Ferrari la squadra non si qualificò in coppa

A livello di scaramantico, l'arrivo di Arrivabene in bianconero non nasce sotto i migliori auspici. L'ultima volta che un dirigente della Ferrari è passato ala Juventus, ovvero nel 1990 con Luca Cordero di Montezemolo nel ruolo di vicepresidente esecutivo, le cose non sono andate benissimo. All'epoca sulla panchina del club torinese sedeva Luigi Maifredi, scelto personalmente da Montezemolo, e la stagione si chiuse con la sconfitta in Supercoppa Italiana con il Napoli e una settima posizione in campionato. La Juventus quindi non si qualificò in Coppa dei Campioni dopo 28 partecipazioni consecutive.

Arrivabene - Cherubini: come cambia la Juventus anche sul mercato

Come cambia il mercato della Juventus con la nuova coppia Arrivabene - Cherubini e Allegri in panchina? Stando alle ultime indiscrezioni, Giorgio Chiellini potrebbe rinnovare il contratto con il ritorno del tecnico livornese e anche Cristiano Ronaldo dovrebbe essere confermato. Nel frattempo, la Juventus ha rinnovato il prestito di Alvaro Morata e sembra aver mollato la pista che porta a Gigio Donnarumma, che potrebbe finire al Paris Saint Germain. A centrocampo si punta all'acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo per il ruolo di regista. L'alternativa è il ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona.