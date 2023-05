Juventus, Lapo Elkann: "Christillin? Una donna senza dignità. La asfaltiamo"

Juventus, Lapo Elkann durissimo. Ecco cosa lo ha fatto infuriare

La Juventus è al centro della bufera dopo la penalizzazione di dieci punti per la vicenda delle plusvalenze e i bilanci gonfiati, e ora, a sole due giornate dalla fine del campionato, la corsa per entrare in Champions resta appesa ad un filo. Ma c'è addirittura il rischio di un'esclusione da tutte le coppe europee d'ufficio. Uno scenario al quale ha alluso anche Evelina Christillin, nota tifosa bianconera ma soprattutto membro aggiuntivo Uefa nel Consiglio della Fifa. Frasi che hanno fatto infuriare i sostenitori juventini che hanno risposto duramente, ultimo in ordine di tempo Lapo Elkann.

Il rampollo di casa Agnelli è stato durissimo sui social. Un utente lo ha imbeccato così: "Cosa ne pensi delle parole gravi di Evelina Christillin, membro Uefa?". Lapo si è scatenato e senza mezzi termini si è espresso così: "E' grottesca per me è una senza anima e senza dignità, è vergognosa. Un'arrampicatrice sociale, una povera donna". Poi la mazzata finale in risposta ad un altro utente: "La asfaltiamo". A due giornate dal termine della Serie A, il club bianconero non può più permettersi di fare calcoli, deve vincere entrambe le partite e sperare che il Milan perda col Verona all'ultima giornata per restare aggrappato alla Champions. Ma poi fuori dal campo c'è ancora il procedimento per gli stipendi e la possibile decisione dell'Uefa che potrebbero complicare ulteriormente le cose.