Juventus-Milan 0-0 nel segno di Sportiello. Thiago Motta? Viking chiedono che resti Allegri

Juventus-Milan 0-0 nel segno di Sportiello

All’Allianz Stadium il risultato finale è di 0-0, al termine di un match non proprio spettacolare e con le due squadre evidentemente senza più nulla da chiedere al proprio campionato ma comunque emozionante. I rossoneri di Pioli restano ovviamente al secondo posto salendo a 70 punti, seguiti a cinque lunghezze di distanza proprio dagli uomini di Allegri. Bianconeri che ora dovranno fare attenzione alla pressione del Bologna che, in caso di successo contro l’Udinese, li potrebbe incredibilmente agganciare in classifica.

La prima frazione di gioco non è particolarmente brillante, giocata su ritmi blandi e con pochissime emozioni. L’unica vera occasione prima dell’intervallo è targata Vlahovic in pieno recupero, con il serbo che s’incarica di calciare una punizione dal limite dell’area: il sinistro dell’ex Fiorentina rimbalza davanti a Sportiello, che però è bravo a non farsi sorprendere e deviare in angolo. Ad inizio ripresa il portiere rossonero sale di nuovo in cattedra rendendosi protagonista di una bella doppia parata, prima sul tentativo di Kostic e poi sulla ribattuta di Danilo.

Il Milan prova a scuotersi e al 66’ si affaccia dalle parti di Szczesny, spaventato da una conclusione da fuori di Loftus-Cheek, terminata di poco a lato dopo un break in ripartenza di Leao. Al 73’ altra buona chance per la Juve sull’asse dei neo entrati Chiesa e Milik: l’esterno azzurro sfonda a sinistra e crossa al centro per il polacco, il cui colpo di testa viene bloccato a terra ancora da un attento Sportiello. Nel finale invece il portiere rossonero rischia la frittata sull’unica incertezza del match, facendosi sfuggire una palla apparentemente innocua dopo un colpo di testa di Mckennie, con Thiaw che mette una pezza al suo errore salvando sulla linea un tap-in in mischia di Rabiot. Dal corner successivo ci riprova Milik di testa mancando di poco lo specchio e fallendo quindi l’ultima occasione della sfida.

Viking Juve chiedono la conferma di Allegri con un lungo striscione: "Con te al Mondiale"

La Curva bianconera manda un messaggio d'affetto a Massimiliano Allegri. I Viking Juve, uno degli storici gruppi ultrà della Vecchia Signora, hanno chiesto la permanenza del tecnico juventino attraverso un lungo striscione esposto all'esterno dell'Allianz Stadium: "Mister Allegri devi restare, al Mondiale con te vogliamo andare!".

Durante la partita, la curva bianconera ha anche intonato un coro per Allegri. Anche se, stando a quanto riporta Sportmediaset "gran parte dello stadio si è dissociato fischiando. La permanenza dell'allenatore sulla panchina bianconera è in dubbio, tante le voci su Thiago Motta".