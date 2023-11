Luciano Moggi svela la bomba su Antonio Conte: "Ha deciso, vuole andare..."

Antonio Conte torna ad allenare? Le parole di Luciano Moggi

Il futuro di Antonio Conte è uno dei temi più caldi del mercato allenatori. Il tecnico salentino, reduce dall'esperienza in Premier League alla guida del Tottenham, presto rientrerà alla guida di un top club calcistico.

Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato a Napoli e Roma. Alcuni tifosi dei Milan sui social hanno confessato di sognarlo sulla panca rossonera. Contatti, voci, rumors, scenari, ma alla fine nulla di concreto. Ma dove andrà Antonio Conte? E quando lo rivedremo nel ruolo di allenatore?

Luciano Moggi sembra avere le idee chiare sul futuro dell'ex ct della nazionale italiana. Vediamo cosa ha detto.

Luciano Moggi: "Antonio Conte resta fermo questa stagione. Lui vuole..."

Nel corso di un intervento all’emittente televisiva partenopea Televomero, Luciano Moggi, come si diceva, ha parlato del futuro di Antonio Conte. L'ex direttore generale bianconero ha spiegato: “Lui desidera tornare alla Juventus". Lo rivedremo dunque sulla panchina bianconera, dopo aver guidato la Signora alla conquista di 3 scudetti consecutivi tra il 2011 e il 2014 (senza dimenticare i 13 anni da giocatore con 5 scudetti e 1 Champions tra i tanti titoli conquistati)? O Max Allegri - che sta sin qui compiendo un capolavoro in questo inizio di stagione - resterà alla guida della Juve anche la prossima stagione? Chissà. Ricordiamo che l'allenatore livornese ha un altro anno di contratto con il club torinese (scadenza giuno 2024)

Moggi intanto esclude che Antonio Conte possa prendere una squadra nel breve periodo: “De Laurentiis l’ha contattato per la panchina ma l’allenatore ha risposto che per questa stagione vuole restare fermo. E’ una cosa a cui terrà fede, ha detto no a tutti quelli che l’hanno chiamato”.

