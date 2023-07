Luka Romero, macché "mini Messi" il gioiello del Milan fa gol "alla Dybala"

Milan, Romero: "Gol alla Dybala? Ho calciato come so fare io..."

Luka Romero si prende le luci dei riflettori dopo Milan-Real Madrid (2-3). Il fantasista argentino classe 2004 arrivato a parametro zero dalla Lazio - e soprannominato mini Messi (esordì a 15 anni e 219 giorni nella Liga durante il match tra Maiorca e Real madrid) - ha fatto un gol spettacolare alla Dybala: controllo veloce al limite dell'area e palla calciata quasi sotto all'incrocio dei pali col suo sinistro dolcissimo.

Intervistato da Milan TV dopo l'amichevole e il gol segnato contro il Real Madrid (la palla è finita quasi all'incrocio dei pali), ha spiegato: "Sono contento per il gol. Quando ho ricevuto la palla ho pensato solo a calciare. Il risultato non è stato positivo, ma dobbiamo andare avanti a lavorare perchè c'è ancora tanto da fare".

Luka Romero in gol in Milan-Real Madrid (foto Lapresse)



Sui primi giorni al Milan: "Tutti mi stanno aiutando molto ad inseririmi e di questo sono molto grato". Gol alla Dybala? "Ho calciato come so fare io…” le parole dell'attaccante argentino secondo quanto riporta gazzetta.it. "Se voglio restare o andare a giocare? Io voglio stare qui per la stagione, qui posso imparare tanto"

Luka Romero gol al Real Madrid: "Sognando ad occhi aperti"

Luka Romero ha segnato un bellissimo gol da fuori area nel primo tempo dell'amichevole made in usa tra Milan e Real Madrid (vinta 3-2 dai blancos di Ancelotti in rimonta). Dopo la partita, il giovane attaccante argentino, arrivato a parametro zero dalla Lazio, ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Sognando ad occhi aperti".

Il Real Madrid ha battuto in rimonta il Milan 3-2 in un'amichevole disputata nello stadio Rose Bowl di Pasadena, in California. Dopo le reti rossonere di Tomori (25') e Romero (42'), i "Blancos" hanno risposto con una doppietta di Valverde, autore di due gol in due minuti al 57' e al 59' (la prima rete su incertezza di Sportiello: tiro non irresistibile che il portiere rossonero non controlla) per poi chiudere i giochi con Vinicius Jr. all'84'. Ma il Milan sul 2-2 ha almeno un paio di occasioni (Giroud prima, Romero poi) per tornare avanti 3-2. Ad assistere alla partita, la prima delle quattro amichevoli che il Real Madrid giocherà negli Stati Uniti, 70.814 spettatori, quasi tutti schierati con la squadra spagnola. L'attesa è ora per il 29 luglio, quando le 'merengues' sfideranno a Dallas gli eterni rivali del Barcellona

