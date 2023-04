Lukaku, chiusa la curva della Juventus: 3 giornate a Cuadrado e 1 a Handanov

Calcio, dopo gli insulti a Lukaku in occasione della partita Juventus-Napoli la curva bianconera rimarrà chiusa

Il Giudice Sportivo, dopo i fatti accaduti nei minuti finali di Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia terminata con il punteggio di 1-1, ha imposto l'obbligo "di disputare una gara con il settore denominato 'Tribuna Sud', primo anello, privo di spettatori". Dopo il gol del pareggio sono stati espulsi Lukaku, Cuadrado e Handanovic.

C'era grande curiosità anche per i provvedimenti nei confronti della curva juventina dopo gli insulti razzisti rivolti all'attaccante belga. Quindi il settore dei bianconeri rimarrà quindi chiuso per la prossima gara di Serie A, in programma il 23 aprile contro il Napoli.

Calcio, Coppa Italia: 3 giornate di squalifica a Cuadrado e una a Lukaku

In relazione alle partite delle semifinali di Coppa Italia il giudice sportivo Alessandro Zampone ha squalificato per tre giornate Juan Cuadrado della Juventus. Una giornata è invece il provvedimento a carico degli interisti Romelu Lukaku e, "sentito il direttore di gara", Samir Handanovic.

Un turno di stop anche per Aiwu della Cremonese, espulso per il 'mani' volontario ieri contro la Fiorentina.