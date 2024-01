Milan, come sta Bennacer: la decisione dell'Algeria sul centrocampista

Milan, come sta Bennacer: l'infortunio in Coppa d'Africa con l'Algeria

Milan in apprensione per le condizioni di Ismael Bennacer, attualmente in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa. Il centrocampista rossonero si è fermato venerdì scorso per un problema agli adduttori.

Nelle scorse ore non ha partecipato all'allenamento di rifinitura della sfida contro la Mauritania, in programma questa sera alle 21: match decisivo per la corsa alla fase a eliminazione diretta, visto che l'Algeria è terza nel gruppo D con 2 punti, guidano Angola e Burkina Faso con 4).

Per Bennacer - rientrato in campo a dicembre dopo il brutto infortunio (lesione alla cartilagine) riportato nel derby di Champions Milan-Inter di maggio - si tratta della seconda sfida saltata dopo quella con il Burkina Faso.