Milan 'addio a fine stagione': non solo Giroud, un altro campione lascia

Milan, Kjaer lascia i rossoneri a fine stagione

Si avvicina il tempo degli addii al Milan. Aspettando l'ufficialita della separazione con Stefano Pioli (resta il nome di Julen Lopetegui asscoaito alla panchina rossonera, anche se la portata del dissenso social dei supporter potrebbe portare quantomeno a ulteriori riflessioni) e con Olivier Giroud che prenderà la via delle Americhe (Los Angeles Galaxy in Mls), ecco un altro senatore che lascerà Milanello. Si tratta di Simon Kjaer. La notizia era nell'aria da settimane, ma ora arriva la conferma del suo procuratore Mikkel Beck.

"Il contratto scade quest'estate, poi Simon lascerà il Milan. Non c'è alcun dramma per questo. È un addio naturale a un club in cui Simon gioca da più di quattro anni, in un momento che sembra giusto. Tanti anni fa Simon mi raccontò che un giorno avrebbe voluto giocare nel Milan e quel sogno si realizzò nel modo più bello. E infatti il ​​Milan è diventato il club dove Simon ha giocato più partite", le parole dell'agente di Kjaer alla Bild.

Il futuro del difensore danese? "Giocherà l'Europeo quest'estate come capitano della Danimarca e poi sarà senza squadra. In realtà la sua idea è di pensare all'Europeo e poi decidere dove continuare la sua carriera. Quindi non mi aspetto novità a breve per Simon".