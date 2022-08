Milan, Leao resta. Sorpasso all'Inter per Chalobah dal Chelsea

Milan-Leao: no al Chelsea

Rafael Leao incontra il Chelsea: ma da avversario (nel girone di Champions League con Salisburgo e Dinamo Zagabria). Il Milan alza il muro contro le sirene Blues a una settimana dalla fine del calciomercato. Poi, a settembre, toccherà a Gerry Cardinale e RedBird (dopo il closing con Elliott) affrontare il tema del rinnovo di contratto (in scadenza nel 2024) per blindare il gioello assistito da Jorge Mendes.

Milan-Chelsea per Chalobah. Sorpasso all'Inter

Ma l'intreccio Milan-Chelsea va oltre. Il club rossonero secondo La Gazzetta dello Sport accelera per un difensore dei londinesi e prova a vincere un derby di mercato: "Chalobah, sorpasso sull'Inter. L'inglese vede rossonero", titola la Rosea sul 23enne centrale che la società inglese punta a far partire in prestito secco per tre milioni di euro ( e dopo l'arrivo di Fofana a Londra dal Leicester).

Intanto come riportato da Gianluca Di Marzio, l'arrivo al Milan di un difensore centrale potrebbe liberare Matteo Gabbia in prestito (anche se nelle scorse ore era filtrata l'ipotesi che resti comunque, almeno fino a gennaio, in un reparto che avrebbe: Tomori, Kalulu, Kjaer e il nuovo acquisto oltre a lui). Uno dei club interessati è l'Empoli: il club toscano andrebbe sul difensore di via Aldo Rossi qualora non dovesse andare in porto la trattativa per Ampadu. Sul fronte difensori, è stato depositato il contratto di Jan-Carlo Simic classe 2005 (compagno di Lazetic nella nazionale under 19 della Serbia) che arriva dallo Stoccarda si unirà alla Primavera di Ignazio Abate.

Milan-Onana più vicino

A centrocampo "Milan, occhi e milioni solo su Onana", titola il Corriere dello Sport. Il 22enne centrocampista camerunese del Bordeaux può vestire la maglia rossonera (raggiungendo l'ex compagno di squadra Yacine Adli, è volato in Francia per assistere alla nascita di sua figlia, secondogenita) con un'offerta da 5 milioni di parte fissa (da capire i bonus).