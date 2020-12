Milan-Celtic tv e streaming: Tv8 o Sky? Dove vedere il Milan in Europa League

Milan-Celtic ci siamo. I rossoneri cercano una vittoria per ipotecare il passaggio ai sedicesimi di Europa League, che sarebbe matematico se contemporaneamente il Lille battesse lo Sparta Praga. Sulla panchina del Diavolo intanto torna Stefano Pioli, negativo al tampone covid, mentre sono ancora assenti Ibrahimovic e Rafael Leo (che sono vicini al rientro). Ecco una guida veloce per seguire Milan-Celtic in tv e streaming.

MILAN-CELTIC TV. NIENTE TV8

Milan-Celtic in tv non andrà in chiaro. Niente diretta su Tv8 per il match in programma a San Siro giovedì 3 dicembre alle 18,55.

Milan-Celtic tv Sky e streaming

Milan-Celtic in tv andrà in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv (si può acquistare il ticket per vedere la partita di Europa League).

Milan-Celtic radio

Milan-Celtic sarà raccontata in diretta su Radio Rai1 dalle 18,55 con la cronaca di Diego Carmignani e Fulvio Collovati.

MILAN-CELTIC PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard.