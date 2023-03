Tottenham-Milan tv: Canale 5? Sky Sport? Prime Video? Dove vederla. News-formazioni

Tottenham-Milan dove vederla: tv e streaming. News

Tottenham-Milan vale un quarto di finale di Champions League: nel match d'andata degli ottavi i rossoneri hanno vinto 1-0 a San Siro (gol di Brahim Diaz, qui le pagelle rossonere della splendida vittoria). Ora trasferta a Londra, mercoledì 8 marzo alle ore 21 al "Tottenham Hotspur Stadium" (o "Jimmy Greaves Stadium") sul campo della squadra allenata da Antonio Conte (in queste ore voci di possibile ritorno all'Inter per lui). Tottenham-Milan dove vederla, tv e streaming: Prime Video, Sky, Mediaset Infnity, Canale 5? Guida veloce per seguire il match di Leao e compagni in Champions League e le probabili formazioni.

Tottenham-Milan tv e streaming su Prime Video

Tottenham-Milan in tv andrà in diretta su Prime Video. L'app di Amazon Prime Video è visibile su Smart TV e su Console di gioco, oltre a Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Il match di Champions League sarà visibile in diretta streaming sempre su Prime Video, collegandosi sul sito della piattaforma da PC o scaricando l'app su dispositivi mobili.

Tottenham-Milan tv telecronaca

Tottenham-Milan su Prime Video sarà raccontato in diretta tv e streaming con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Tottenham-Milan tv Canale 5 o Sky Sport?

Tottenham-Milan in tv su Canale 5? Niente diretta in chiaro, né in pay su Mediaset Infinity, Sky Sport o Now. La diretta per questa partita di Champions League è in esclusiva su Prime Video.

Tottenham-Milan formazioni

Brahim Diaz convocato per la trasferta di Londra contro il Tottenham dopo aver saltato Firenze per una distorsione al ginocchio: lo spagnolo però dovrebbe andare in panchina e dietro le punte Stefano Pioli probabilmente schiererà Rade Krunic. Davanti torna Rafael Leao (era squalificato con la Fiorentina) e al suo fianco potrebbe recuperare Olivier Giroud (febbre nelle scorse ore per il francese). Il jolly rossonero è favorito su Brahim Diaz. Confermata la difesa a tre con Kalulu, Thiaw, Tomori. IL tecnic degli Spurs, Antonio Conte pensa a Richarlison al fianco di Harry Kane per la rimonta Tottenham contro il Diavolo.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojberg, Perisic; Son, Richarlison; Kane. All. Conte

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

