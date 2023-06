Milan-Theo Hernandez, non solo Manchester United. E' asta per il francese

Theo Hernandez, Manchester United sul campione del Milan

Il Manchester United ha messo nella sua lista della spesa Theo Hernandez. Il tecnico Ten Haag vuole il terzino francese del Milan per dare spinta alla fascia dei Red Devils. Il giocatore non è in vendita, ma, secondo la Gazzetta dello Sport, se il club inglese dovesse presentarsi con un'offerta di almeno 60 milioni potrebbe Gerry Cardinale potrebbe anche vacillare (non dimentichiamo che l'ex Real Madrid venne pagato 20 mln nell'estate del 2019).

Nel febbraio 2022 Theo Hernandez ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2026, passando da un ingaggio da 1,5 milioni a 4. Inutile dire che il Manchester United potrebbe alzare sensibilmente anche l'offerta dello stipendio in dote al giocatore.

Milan-Theo Hernandez, Manchester United? Anche il City di Guardiola

Ma, non solo il club dell'Old Trafford. Stando al Corriere della Sera Theo sarebbe finito anche nel mirino di diversi club della Liga Spagnola e, attenzione all'indiscrezione, il Manchester City di Guardiola. Rischia di innescarsi un'asta per lui che potrebbe far felice il Milan, non forse non i suoi tifosi che ora tremano e temono di perdere uno dei giocatori rossoneri simbolo degli ultimi anni.

Paolo Maldini, sirene arabe dopo l'addio al Milan

Intanto, secondo AlkassChannel dopo l'addio al Milan, Paolo Maldini (ancora sotto contratto con i rossoneri: accordo che scadrà tra un anno) sarebbe uno dei primi nomi per il ruolo di direttore sportivo dell'Al-Ahly a partire dalla prossima stagione. Contatti sarebbero già stati avviati. Il club saudita, nei giorni scorsi, aveva incontrato anche José Mourinho per offrirgli la panchina.

Leggi anche

Diritti tv serie A, Mediaset accelera per la partita in chiaro su Canale 5. Sky e Dazn...

Elisabetta Canalis, tuta con taglio sotto il seno (Foto). Star nell'evento stile Las Vegas