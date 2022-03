Mondiali Qatar 2022: la Russia resta fuori, Ucraina ammessa senza playoff

Confermato: niente mondiali per la Russia

La Russia rimane fuori dai mondiali di calcio, mentre l’Ucraina potrebbe andarci direttamente. La guerra in corso si ripercuote anche sui playoff per Qatar 2022, in programma la prossima settimana. La sospensione che la Fifa ha comminato alla Fifa, in seguito all’invasione dei vicini di casa, non sarà congelata: il Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto la richiesta d’urgenza della federcalcio russa e quindi non si giocherà lo spareggio contro la Polonia, la quale andrà direttamente ai mondiali.

L'Ucraina passa saltando i playoff?

Stesso destino potrebbe toccare all’Ucraina, la cui nazionale avrebbe dovuto giocare contro la Scozia il 24 marzo, per poi essere eventualmente impegnata contro la vincente di Galles-Austria. Visto che gli ucraini hanno ben altri problemi al momento, la Fifa sta pensando di promuoverne la squadra direttamente alla fase finale del mondiale, ipotesi sulla quale si è espresso favorevolmente anche il presidente della federcalcio gallese: “C’è stata una discussione in merito e da parte nostra andrebbe bene, sarebbe una buona cosa da fare”, le sue dichiarazioni rilasciate all’Associated Press. “Come essere umano diresti. ‘Ok, se non son pronti a giocare a giugno diamogli il via libera’, ma c’è una struttura del torneo e non si saprebbe come inserire un’altra squadra. Speriamo che l’Ucraina possa giocare contro la Scozia a giugno”, ha concluso.

