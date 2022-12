Mondiali Qatar 2022 ventiduesima giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Mondiali Qatar 2022

Mancano solo tre partite per determinare il vincitore dei Mondiali in Qatar. Tra il 9 e il 10 dicembre abbiamo assistito a partite combattute, con due vittorie ai rigori (Croazia contro il Brasile, Argentina contro Olanda) e due affermazioni di misura (1-0 del Marocco sulla Spagna, 2-1 della Francia sull'Inghilterra). Proprio l'Inghilterra ha molto da recriminare con il suo capitano, Harry Kane, che ha sbagliato un rigore spedendolo in tribuna a poco più di 10 minuti dalla fine della partita. E la Francia, con il solito Giroud - divenuto il marcatore più prolifico dei francesi nella storia dei mondiali - ha timbrato il cartellino. Ora qualche giorno di riposo, poi si riprende martedì 13 con Croazia-Argentina, mentre il 14 sarà la volta di Marocco-Francia. C'è molta Europa, dunque, nelle semifinali: i pronostici sono tutti per una vittoria di transalpini e sudamericani, ma questa rassegna iridata ci ha insegnato che la sorpresa è dietro l'angolo

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Croazia vs Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Marocco vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)