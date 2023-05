Napoli scudetto, il body painting di Carmen è mozzafiato. Le foto

Napoli scudetto, Raffaella Fico-Marika Fruscio e non solo...

Lo scudetto del Napoli ha regalato momenti molto caldi per tifosi e non. Non solo grazie al bagno di Raffaella Fico con un costumino succinto o alla bellezza esplosiva di Marika Fruscio.

Tra le immagini più belle dei giorni scorsi ci sono anche di diritto quelle che vedono protagonista Carmen Caccavale, una bellissima ballerina partenopea che ha dipinto tutto il suo corpo a tema Napoli.

Napoli scudetto, il body painting di Carmen è mozzafiato

Sul corpo della ragazza, dipinto di azzurro, si vedono Osimhen sull’addome, il simbolo del Napoli sul petto, il volto di Maradona sulla schiena, lo storico sponsor Buitoni, oltre naturalmente al terzo Scudetto. Una vera e propria opera d'arte quella che ha celebrato il Napoli campione d'Italia a cura del Centro Estetico Habibi Beauty & Hammam di Roberta Pane, a Sorrento, con la collaborazione degli artisti Weronique Art e Serigio Eco.

