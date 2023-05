Napoli, Spalletti rifiuta il rinnovo fino al 2025. Gelo con De Laurentiis

Spalletti non firma il rinnovo, gelo con De Laurentiis

Si complica il futuro del Napoli. Come riporta Repubblica, Luciano Spalletti ha rifiutato il rinnovo fino al 2025 proposto dal presidente De Laurentiis. Secondo le fonti, l’allenatore degli azzurri resterebbe solo un altro anno sulla panchina del Napoli. Anche se sembra probabile che il mister potrebbe anche pensare ad un addio anticipato.

“Con Spalletti è stata una cena dovuta e di buonumore, di amicizia e ringraziamento”. Aurelio De Laurentiis tiene la suspense accesa a Napoli sul futuro del tecnico che ha appena vinto lo scudetto e così ha risposto giovedì oggi alla domanda sulla cena di venerdì scorso tra lui e l'allenatore, il cui esito rimane per ora segreto.

La gioia della vittoria è condivisa, ma le distanze rimangono ed emergono quando Spalletti ringrazia il club azzurro per la Pec con cui gli ha reso noto che vuole esercitare l'opzione di prolungare il contratto e quando De Laurentiis non parla più della sua permanenza.

La conduzione finanziaria del club potrebbe non prevedere un amento di stipendio dell'allenatore, senza tenere conto del possibile addio di Kim Min-Jae che va verso il Manchester United e delle tentazioni Premier di Osimhen. I nodi ci sono e restano anche dopo la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Dimaro, per il 14esimo anno di fila, dal 14 al 25 luglio per il nuovo Napoli.

Comunque, il gelo tra il presidente De Laurentiis e l’allenatore è evidente. Alla conferenza stampa di Castel Volturno, infatti, c'è anche Spalletti che però non appare in sala stampa, in maniera netta: “Siamo qui per parlare del prossimo ritiro, non mi sottoponete domande che fuoriescono da questo tema, di calcio parleremo più in là, non c'è bisogno di parlare oggi. Abbiamo la partita importante contro l'Inter e oggi si parla del Trentino, altrimenti mi alzo e me ne vado”.

Come scrive Leggo, per la partita contro l'Inter di domenica, Spalletti recupera Osimhen e punta al successo, in attesa che si definisca il suo futuro. Tra le tante ipotesi, se non si confermasse feeling con il club, persino quella di rimanere un anno fermo se la società esercitasse l'opzione e lo mantenesse sotto contratto. Ma non in panchina.