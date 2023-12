Newcastle-Milan dove vederla? Streaming (e tv), la soluzione per Champions rossonera

Newcastle-Milan dove vederla in tv e streaming? Milan si qualifica agli ottavi di Champions se...

L'ora della verità per i rossoneri, Newcastle-Milan è la partita della svolta di questa stagione, nel bene o nel male. Vincere per andare almeno in Europa League. Vincere per sperare che il Psg perda sul campo del Borussia Dortmund (a cui basta un pareggio per vincere il girone) così da qualificarsi agli ottavi di Champions. Non vincere vuol dire essere fuori da tutto. Newcastle-Milan dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire i rossoneri in Champions League.

Newcastle-Milan dove vederla in tv e streaming

Newcastle-Milan? Non va su Canale 5. Né su Sky Sport. La partita in programma mercoledì 13 dicembre alle 21 al St. James Park sarà trasmessa in streaming (o televisione per chi ha la smart tv) in esclusiva su Amazon Prime Video.

Newcastle-Milan telecronaca in tv e streaming

La telecronaca del match che vede il Milan sul campo del Newcastle in onda su Amazon Prime Video sarà di Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Newcastle-Milan probabili formazioni

Il Milan recupera Rafael Leao e lo schiera nel tridente con Pulisic e Giroud. Emergenza in difesa, Theo Hernandez giocherà di nuovo in mezzo (bene col Frosinone in difficoltà a Bergamo con l'Atalanta) al fianco di Tomori con Calabria e Florenzi ai lati. Pioli a centrocampo sceglie il dinamismo di Musah al fianco dei due titolari Loftus-Cheek e Reijnders.

NEWCASTLE: (4-3-3) Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon.

MILAN: (4-3-3) Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez; Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao.

Leggi anche