Ascolti tv, Inter flop anche nell'Auditel: Champions-tv? Il Milan molto meglio

Inter-Real Sociedad, notte amara in Champions League

Notte amara per l'Inter in Champions League: chi si aspettava i nerazzurri vincenti contro la Real Sociedad e quindi primi nel girone è rimasto deluso. Lo 0-0 di San Siro è una sentenza difficile da mandar giù: secondi nel gruppo dietro alla squadra basca e con un sorteggio molto-molto complicato in vista degli ottavi di finale.

Non è solo questione di evitare una rivincita della finale di Istanbul con il Manchester City di Guardiola, la realtà che è almeno altre 4-5 squadre fanno paura. Detto che, anche le rivali dovranno preoccuparsi di un eventuale incrocio con Lautaro Martinez e soci agli ottavi di finale.

Ascolti tv, Inter-Real Sociedad vince in prime time su Canale 5, ma il Milan fa meglio

Ma la squadra nerazzurra a ben guardare non (con)vince neanche negli... ascolti tv. Inter-Real Sociedad si prende sì la serata in prime time, mandando in gol Canale 5 con 3.729.000 spettatori pari al 18% di share (primo tempo a 3.849.000 e il 17.8%, secondo tempo a 3.620.000 e il 18.2%) però, se Mediaset può comunque festeggiare il successo, i nerazzurri perdono la sfida a distanza con il Milan che hanno totalizzato numeri migliori nei due match precedenti mandati in diretta tv in chiaro: la sfida del 7 novembre contro il Psg (con Leao che sucrlassa Mbappè e Giroud in versione Mark Hateley) aveva portato su Canale ben 5.253.000 telespettatori con il 24,99% di share.

Milan-Borussia Dortmund del 28/11 (con Giroud-Calabria da incubo e persino Magic Mike Maignan deludente)? Aveva portato sul canale di Mediaset 4.372.000 spettatori con il 21.1% di share. Vero che forse si trattata di match di richiamo superiore (soprattutto quello contro il Paris Saint Germain), ma certo anche il primo posto nel girone in palio tra Inter e Real Sociedad portava suspence e incertezza nella serata di Champions.

Certo, poi a febbraio-marzo quando tornerà la Champions League, l'Inter sarà in prima linea a giocarsi la qualificazione ai quarti di finale e magari a realizzare qualche record negli ascolti tv, il Milan chissà... I rossoneri sul campo del Newcastle (qui dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni) non sono padroni del loro destino: battere i Magpies al St. James Park darebbe solo la certezza di passare in Europa League (in ottica tv si passereebbe eventualmente in chiaro su TV8), ma per qualificarsi agli ottavi di Champions servirà anche la contemporanea sconfitta del Psg sul campo del Borussia Dortmund (ai tedeschi basta un pareggio per vincere il girone). In caso di mancata vittoria il Milan sarà fuori da tutte le coppe europee.

Tornando agli ascolti tv. Un risultato simile a Inter-Real Sociedad lo aveva fatto il Napoli il 24 ottobre contro l'Union Berlino con 3.588.000 spettatori con il 17,48% di share. La stessa Inter aveva fatto meglio la sera in cui è arrivato il Benfica a San Siro il 3 ottobre (4.339.000 spettatori e il 21,11% di share). Il match con gli ascolti tv più bassi nei gironi di Champions League comunque è stato il primo trasmesso nella stagione: Lazio-Atletico Madrid (la notte del portiere bomber Provedel, bissò la prodezza già realizzata con la Juve Stabia) con 3.089.000 spettatori (16,8%).