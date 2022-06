Pirlo clamoroso: lascia l'Italia. Ecco dove va ad allenare il Maestro

Andrea Pirlo torna ad allenare dopo la Juventus

Era stato accostato allo Spezia nelle scorse settimane. Invece il ritorno di Andrea Pirlo come allenatore sarà con tutta probabilità lontano dalla Serie A e dall'Italia. E per la precisione in Turchia (campionato dove già allena Vincenzo Montella).

Pirlo al Fatih Karagümrük: la Turchia chiama il Maestro in panchina

Dopo l'anno sulla panchina della Juventus nella stagione 2020/2021 (con vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana) Andrea Pirlo è pronto a una nuova scommessa come allenatore. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’ex bandiera del Milan di Carlo Ancelotti ed ex calciatore della Juventus avrebbe trovato l'accordo con il Fatih Karagümrük, squadra turca che milita nel massimo campionato. Il tecnico bresciano ha già ricevuto il contratto. Ora deve decidere se firmare l’accordo.

